Economia

Secondo un’analisi de 'Il Corriere della Sera', per il periodo aprile-ottobre alcune compagnie aeree hanno messo in vendita in Italia oltre 20 milioni di posti a prezzi ribassati. Le tariffe sui collegamenti nazionali e con l’Europa scattano solo in determinati giorni e fasce orarie. Mr. Ryanair 'svela' il calendario delle offerte