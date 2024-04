New York, scoppia la moda dei party letterari: solo libri, no telefoni

L’idea nasce dalla voglia di mettere in pausa la frenesia della Grande Mela. Il progetto si è poi espanso, tant'è che ora Reading Rhythms (nome dell'iniziativa) ha addirittura liste d'attesa per i loro "reading parties" ascolta articolo

Non è il solito Book Club. Anzi. C’è chi legge gialli, chi classici o chi saggi. Tutto è ammesso, l’unica regola è quella di portare un libro e godersi la compagnia di questo e di chi si è riunito insieme. Si tratta dei “reading parties”, un’iniziativa che arriva da New York e che sta riscuotendo un grandissimo successo. L’idea nasce dalla voglia di mettere in pausa la frenesia della città. Così, circa un anno quattro giovani ventenni, Ben Bradbury, Charlotte Jackson, John Lifrieri and Tom Worcester, decidono di riunirsi in un appartamento di Brooklyn. Telefoni spenti e solo l’imbarazzo della scelta di tanti libri che nel tempo si erano accumulati, e non erano mai stati letti per mancanza di tempo. “Stavo un’oretta a leggere e nel frattempo passavo il tempo con i miei migliori amici, cosa che volevo comunque fare”, ha raccontato uno dei ragazzi al New York Times.



Reading Rhythms Il progetto ha interessato sempre più persone e si è espanso. La prima lettura di gruppo si è svolta sul tetto del loro appartamento di Brooklyn, dove i giovani avevano invitato un po' di amici. L'evento ha riscosso molto successo e dopo un paio di mesi le persone sono diventate duecento. I giovani decidono di consolidare il format, portando alla nascita di Reading Rhythms, un'iniziativa che sta attraendo sempre più persone e che non si limita più alla città di New York. Infatti ci sono state feste anche a Los Angeles o al di fuori degli Stati Uniti, come in Croazia. Gli appuntamenti vengono anche annunciati sull’account Instagram creato dai giovani.

View this post on Instagram A post shared by Reading Rhythms (@reading_rhythms) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie