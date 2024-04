Kate Middleton, bufera sui genitori. Il Mirror: "Sono in bancarotta"

Il quotidiano inglese ha scritto che la coppia deve circa 260.000 sterline alla società Interpath Advisory, incaricata di gestire l'insolvenza della loro azienda, entrata in crisi con la pantemia da Covid. A questa cifra, si sommano anche oltre due milioni e mezzo richiesti da altri creditori

Nuove preoccupazioni per Kate Middleton, già impegnata nella sua lotta contro un cancro diagnosticato qualche settimana fa. Secondo quanto riportato dal Mirror, sembra che i genitori della Duchessa del Galles, Carole e Michael Middleton, siano in bancarotta e incapaci di saldare i debiti contratti nel corso degli anni con la loro azienda di famiglia, la Party Pieces. Il quotidiano britannico spiega che la coppia deve circa 260.000 sterline alla società Interpath Advisory, incaricata di gestire l'insolvenza dell'azienda, a cui si devono aggiungere altri due milioni e mezzo che i creditori continuano a richiedere con forza. Quest'ultimi hanno già espresso proteste clamorose in passato, tanto da coprire l'intera contea di Blackbury, dove risiedono i Middleton, con manifesti diffamatori.