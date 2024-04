India, salvato bambino di due anni caduto in un pozzo

Ce l’hanno fatta i soccorritori del villaggio di Lachyan, nello stato sud occidentale del Karnataka in India. Satwik Mujagonda, il bimbo di nemmeno due anni intrappolato in un pozzo a sei metri di profondità, è stato salvato. L' intervento per liberarlo è durato più di 17 ore. Il piccolo, le cui condizioni erano state monitorate da una videocamera inserita nel pozzo, sta bene, ed è stato trasportato immediatamente nell'ospedale più vicino per ulteriori controlli. Sathwik era caduto nel pozzo situato a fianco di un campo della fattoria del padre mentre giocava.

Il salvataggio

Decine di agenti di polizia avevano circondato il pozzo, per tenere alla larga la folla di abitanti dei dintorni che si sono precipitati sul luogo dell'incidente quando si è diffusa la notizia. Già durante le operazioni di salvataggio, i soccorritori avevano definito buone le condizioni di salute del piccolo. Per salvare Sathwik era stata scavata una buca che si è ricongiunta al punto del pozzo in cui il bimbo era intrappolato. Da lì i soccorritori lo hanno imbrigliato ed estratto, facendolo scivolare su un telo per non ferirlo.