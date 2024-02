India, treno percorre settanta chilometri senza conducente. VIDEO

Settanta chilometri senza conducente: è questa la distanza che ha percorso un treno in India, da Kathua al distretto di Hoshiarpur nel Punjab, senza alcun controllo. I cinquantatré vagoni erano fermi in una stazione di Jammu per un cambio di equipaggio. Improvvisamente, tra le 7.25 e le 9 (ora locale), hanno iniziato a muoversi – l’autista e il suo assistente erano già scesi dal mezzo –, passando davanti a cinque stazioni a una velocità di cento chilometri orari, prima di essere fermati. Per evitare danni, un funzionario delle ferrovie si è occupato di posizionare dei blocchi di legno sui binari per rallentare il treno. Le ferrovie indiane hanno chiesto di indagare sulle cause dell’incidente, che, fortunatamente, non ha causato feriti.