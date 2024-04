Terremoto di magnitudo 7.4 a Taiwan, allerta tsunami. VIDEO

Il più forte degli ultimi 25 anni

Due allarmi tsunami sono stati emessi in seguito alla violenta scossa - uno per Taiwan e uno per il Giappone - che è stata seguita da un secondo sisma di magnitudo 6.4. Il secondo terremoto è stato localizzato in mare, a 11 km a nord-est di Hualien City, ad una profondità di 11,8 km. Alcuni edifici sono crollati nella contea orientale di Hualien, a Taiwan, vicino all'epicentro del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito oggi il Paese: secondo i media ci sono persone intrappolate sotto le macerie. Il terremoto che ha colpito oggi la parte orientale di Taiwan è stato "il più forte degli ultimi 25 anni": lo ha affermato il direttore del Centro sismologico di Taipei, Wu Chien-fu. "Il terremoto è vicino alla terraferma ed è poco profondo. È stato avvertito in tutta Taiwan e nelle isole al largo... è il più forte degli ultimi 25 anni dal terremoto (del 1999)", ha detto Wu Chien-fu riferendosi a un terremoto del settembre 1999 di magnitudo 7.6 che uccise 2.400 persone.

L'allarme anche in Giappone

Le autorità delle Filippine hanno avvertito la popolazione di "alte onde di tsunami" e hanno chiesto l'evacuazione delle zone costiere del Paese dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la costa orientale di Taiwan. "Agli abitanti delle zone costiere delle seguenti province si consiglia vivamente di evacuare immediatamente su zone più elevate o di spostarsi più all'interno", ha detto l'istituto statale di sismologia in un avviso per 23 province che dovrebbero essere colpite da "onde di tsunami elevate". Le autorità della prefettura meridionale di Okinawa, in Giappone, hanno sospeso i voli nel principale aeroporto della regione a causa di un'allerta tsunami scattata in seguito al terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito Taiwan: lo ha annunciato un funzionario del governo. Le operazioni all'aeroporto di Naha sono state sospese dalle 9:25 ora locale (le 2:25 in Italia) come misura precauzionale, ha detto all'agenzia di stampa Afp un funzionario del ministero dei Trasporti di stanza all'aeroporto, aggiungendo che "i voli in arrivo devono essere deviati".

Fino in Cina

Il violento terremoto di magnitudo 7.4 registrato questa mattina sulla costa orientale di Taiwan è stato segnalato in modo chiaro anche in Cina, fino a Shanghai. Secondo i media statali, la provincia del Fujian, quella dall'altra parte dello Stretto di Taiwan, è stata particolarmente interessata: la scossa, infatti, è stata avvertita anche a Fuzhou, Xiamen, Quanzhou e Ningde. Altri tre terremoti, di magnitudo 5.7, sono stati registrati negli ultimi minuti davanti alle coste orientali di Taiwan: lo riporta sul suo sito l'Istituto geofisico statunitense Usgs. Le tre scosse, tutte ad una profondità di 10 km, hanno colpito a pochi chilometri a nord del sisma - sempre in mare - di magnitudo 6.5, che l'Usgs ha successivamente rivisto a 6.4. Al momento l'Istituto geofisico statunitense segnala un totale di 7 scosse, di cui 4 in mare.