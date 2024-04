Usa, industriale compra loculo accanto a Marilyn per 195mila dollari

Oltre alla tomba sono stati venduti anche alcuni oggetti della diva insieme a quelli del fondatore di Playboy, Hugh Hefner in un'asta intitolata Icons: Playboy, Hugh Hefner e Marilyn Monroe

Ha speso 195mila dollari per poter riposare per l'eternità accanto a Marilyn Monroe. Un industriale tecnologico di Beverly Hills di nome Anthony Jabin ha comprato all’asta un loculo nel Westwood Village Memorial Park Cemetery di Los Angeles vicino a quello in cui giace la stella di Hollywood. La notizia battuta dalla Bbc ha fatto il giro del mondo