Marilyn Monroe, un libro rivela come sopravvisse a un'overdose nel 1956

In un estratto, ottenuto in esclusiva dal Daily Mail, di una nuova biografia del poliziotto di Los Angeles trasformatosi in investigatore privato Fred Otash, viene raccontata la volta in cui Norma Jeane Mortenson Baker Monroe (questo il vero nome dell’attrice) rischiò di morire per abuso di sostanze. Dopo essere scomparsa per giorni, venne ritrovata nuda e incosciente in un motel

Sta per uscire un libro che racconta una storia per adesso inedita, quella della prima overdose di Marilyn Monroe, incidente quasi letale con cui la star del cinema rischiò di perdere la vita sei anni prima di quello che la fece spirare.

La pubblicazione si intitola The Fixer: Moguls, Mobsters, Movie Stars, and Marilyn (titolo traducibile come "The Fixer: Magnati, Mafiosi, Star del Cinema e Marilyn") e uscirà negli Stati Uniti e in Gran Bretagna (e probabilmente in tutti i Paesi di lingua anglofona), pubblicata da Grand Central Publishing/Hachette Book Group.

Quella prima overdose a causa della quale quasi perì la diva più celebre della Storia del cinema sarà raccontata per la prima volta in un nuovo libro che narra l'avvincente storia di Fred Otash, poliziotto di Los Angeles trasformatosi in investigatore privato e divenuto il più gettonato e celebre detective di Hollywood.

In un estratto di questa nuova biografia di Otash - ottenuto in esclusiva dal Daily Mail - viene raccontata la volta in cui Norma Jeane Mortenson Baker Monroe (questo il vero nome dell’attrice) rischiò di morire per abuso di sostanze. Venne ritrovata nuda e incosciente con un trafficante di eroina (che era pure un eroinomane) in un motel, dopo essere scomparsa per giorni.

"Marilyn quasi morì in circostanze ancora più squallide sei anni prima della sua morte”

“Sei anni prima che il cadavere di Marilyn Monroe fosse scoperto nel letto della sua casa di Brentwood nel 1962 - con un telefono stretto nella sua mano senza vita, farmaci prescritti sparsi per la stanza - lei quasi morì in circostanze ancora più squallide”, scrivono Josh Young e Manfred Westphal nell’articolo pubblicato nelle scorse ore dal Daily Mail.

“Era un sabato mattina di primavera del 1956. Fred Otash arrivò puntualmente alle 9 del mattino per una colazione improvvisata al Nate 'n' Al's di Beverly Hills. Il modesto ristorante ebraico era da tempo frequentato da noti personaggi dello spettacolo locali. Rita Hayworth, Ava Gardner e James Garner erano tra i frequentatori abituali, così come Doris Day, che, secondo la leggenda, passava presto ogni mattina in accappatoio per prendere un bagel con la crema di formaggio”, si legge sull’articolo del Daily Mail.