Adidas vieta il numero 44 sulle maglie della Germania, ricorda le SS

Dopo le polemiche per la somiglianza tra lo stile grafico del numero e il simbolo delle SS l'azienda ha sospeso la vendita delle t-shirt personalizzate col 44. "Noi come azienda ci impegniamo a opporci alla xenofobia, all'antisemitismo, alla violenza e all'odio in ogni forma”, ha affermato il portavoce del marchio

L'impegno dell'azienda

Polemiche anche sulla divisa da trasferta tedesca per il suo colore rosa. I tifosi favorevoli sostengono che rifletta la diversità della Germania. I critici obiettano invece che non sia tradizionale e che si tratti solo di una raccolta di soldi organizzata dalla Federcalcio tedesca (Dfb). "Noi come azienda ci impegniamo a opporci alla xenofobia, all'antisemitismo, alla violenza e all'odio in ogni forma, bloccheremo la personalizzazione delle maglie", ha affermato il portavoce dell'Adidas, Oliver Brueggen che ha negato che la somiglianza del kit con i simboli nazisti fosse intenzionale.