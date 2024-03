Criptovalute, Sam Bamnkman-Fried condannato a 25 anni per frode

L'accusa aveva chiesto tra i 40 e i 50 anni, per sei capi di imputazione, tra cui frode e associazione a delinquere per riciclaggio per l'ex amministratore delegato di Ftx. Secondo il giudice i clienti del "re delle cripto" hanno perso 8 miliardi di dollari

Sei capi d’imputazione, tra cui frode e associazione a delinquere per riciclaggio: il "re" delle criptovalute Sam Bankman-Fried rischiava fino 110 anni di carcere. L’accusa ne aveva chiesti la metà, ma l’ex fondatore e CEO di Ftx, società di scambio di criptovalute, è stato condannato da Lewis Kaplan, giudice distrettuale della Corte federale di Manhattan, a 25 anni. L’imprenditore è ritenuto responsabile di aver rubato 8 miliardi di dollari ai suoi clienti, 1,7 agli investitori azionari e 1,3 ai finanziatori dell’hedge fund Alameda Research, fondato da Bankman-Fried stesso. Per Kaplan, il “re delle cripto” ha mentito durante il processo, avendo dichiarato di non essere a conoscenza di quanto accaduto e che i clienti erano stati rimborsati interamente attraverso il processo fallimentare.

“Ho buttato via tutto”

“Un ladro che porta il suo bottino a Las Vegas e scommette con successo il denaro rubato non ha diritto a uno sconto di pena utilizzando le sue vincite a Las Vegas per restituire tutto o parte del denaro rubato quando viene finalmente catturato”, ha commentato il giudice. Il “re delle cripto” ha perso definitivamente la sua corona, come già era in parte successo quando, dopo il crollo della Ftx, era stato accusato ed aveva lasciato la sua casa nelle Bahamas per affrontare il processo negli Stati Uniti. “Tutta la società mi ha seguito attraverso i continenti, lavorando fino alle 2 o alle 4 del mattino, dedicandosi al Ftx”, ha detto Bankman-Fried prima della sentenza, davanti alla quale è rimasto impassibile. “Ne ricordo tantissimi. Ci hanno messo molto di loro stessi, e io ho buttato via tutto. Questo mi perseguita ogni giorno. Mi dispiace per quello che è successo. Ci sono cose che avrei dovuto fare e dire, cose che non avrei dovuto fare”, ha concluso.

I genitori hanno commentato la decisione del giudice affermando che continueranno a battersi per il figlio, che, secondo le autorità di New York, ha commesso "una delle maggiori frodi finanziarie".