Gaffe premier libanese, scambia Giorgia Meloni con segretaria. VIDEO

La visita di Meloni in Libano

“Voi non ci siete durante le feste con la famiglia, non ci siete per i vostri amici, i vostri fidanzati e fidanzate, mogli e mariti”, ha detto Giorgia Meloni al contingente italiano in Libano. “Rinunciate a tutto per garantire quella pace di cui tanti, soprattutto in questo momento, si riempiono la bocca seduti comodamente dal divano di casa loro. Perché la pace non si costruisce con i sentimenti e le buone parole, la pace è soprattutto deterrenza e impegno, sacrificio”, ha proseguito la premier. Meloni ha, poi, ringraziato i militari della missione militare italiana bilaterale in Libano (Mibil) per la loro dedizione: “Sono venuta qui oggi soprattutto a dire grazie, a nome dell'Italia per aver scelto di indossare una divisa. Grazie per aver capito che indossare quella divisa significa saper usare tanto la testa quanto il cuore. Grazie per aver studiato, perché sapevate anche che indossare quella divisa impone professionalità e competenza. Grazie per aver accettato di venire fino a qui in Libano, dove da decenni le nostre forze armate costituiscono un pezzo fondamentale della missione Unifil”, ha concluso.