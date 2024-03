Germania, ragazzo italo-tedesco uccide la famiglia di origini sarde

Le accuse: triplice omicidio e tentato omicidio

Il giovane "si è lasciato arrestare senza opporre resistenza", ha detto Rahel Diers, portavoce della Procura di Waldshut-Tiengen. Un giudice istruttore ha già emesso l'ordine di arresto con l'accusa di triplice omicidio e di tentato omicidio doloso. Il movente è ancora in corso di accertamento, ha dichiarato il portavoce. Secondo gli investigatori, i genitori - di 58 e 61 anni - sono deceduti sul posto, l'appartamento di un condominio. Mentre "il fratello 34enne è morto in ospedale a causa delle ferite riportate nonostante le misure di rianimazione", hanno riferito la polizia e la Procura. Anche la sorella del 19enne ha riportato gravi ferite da taglio e "da impatto": è stata trasportata in ospedale con un elicottero ma non è pericolo di vita. Un portavoce della polizia ha precisato che l'arma usata era un "coltello". A Hohentengen - al confine con la Svizzera, nel distretto di Waldshut - vivono circa 4 mila persone. Il Baden-Wuerttemberg è la regione tedesca con capoluogo Stoccarda, storica meta dell'emigrazione italiana.