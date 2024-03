Roma, uccide moglie con una coltellata davanti alla figlia di 5 anni

Un uomo ha ucciso con una coltellata la moglie nella serata di sabato durante una lite in casa a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 in via Livilla, al Quadraro. La vittima, che si chiamava Li Xuemei e aveva 37 anni, sarebbe stata colpita da una coltellata all’addome. A dare l'allarme un vicino che ha sentito le urla, ma all'arrivo dei soccorsi purtroppo non c'è stato più nulla da fare. La donna è stata trovata sul letto senza vita. In casa c'era anche la figlia di 5 anni.