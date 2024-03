Crollo ponte Baltimora, chi sono i 6 operai dispersi

Chi sono

Le identità degli operai morti o ancora ufficialmente dispersi non sono tutte note. È nota l’identità di un cittadino di El Salvador, pubblicata questa mattina in prima pagina dal quotidiano El Diario de Hoy, che ha dichiarato che una delle vittime è Miguel Luna, 49 anni, padre di sei bambini e arrivato in Maryland 19 anni fa. “Ci ​​dicono solo che dobbiamo aspettare, che per ora non possono darci informazioni. Siamo devastati, devastati perché abbiamo il cuore spezzato, perché non sappiamo se li hanno ancora salvati. Aspettiamo solo notizie", ha dichiarato a Telemundo 44 sua moglie, Maria del Carmen Castellon. Altro nome che circola è quello di Maynor Suazo, 37 anni, cittadino honduregno già identificato dal suo Paese come uno degli operai al momento morti o dispersi. Suazo, padre di due figli, viveva negli Stati Uniti da 18 anni. Il consolato del Guatemala nel Maryland ha dichiarato in un comunicato che due dei dispersi erano cittadini del Paese centroamericano. Non ha fornito i loro nomi, ma ha affermato che i funzionari consolari sono in contatto con le autorità e assisteranno le famiglie. Anche i funzionari messicani hanno fatto sapere che potrebbero essere coinvolti alcuni loro cittadini, senza però specificare quanti.