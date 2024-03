Dopo l'annuncio di Kate sul cancro boom di ricerche su web e check-up

I responsabili del servizio sanitario britannico (Nhs) parlano di una impennata di controlli in merito alla prevenzione dei tumori femminili. Il toccante video in cui la principessa di Galles parla del suo tumore è stato pubblicato dalla famiglia reale il 22 marzo: quel giorno il Cancer Research UK ha registrato oltre 200mila visitatori sulle sue pagine informative ascolta articolo

La malattia di Kate Middleton ha sconvolto la Gran Bretagna e non solo. La notizia diffusa dalla stessa principessa di Galles ha messo fine alle speculazioni in merito alla sua scomparsa dalla scena pubblica negli ultimi mesi e ha dato il via a una scia positiva sul fronte della prevenzione ai tumori, in particolare quelli femminili. A riferirlo sono i responsabili del servizio sanitario britannico (Nhs) che hanno infatti riportato una impennata dei controlli contro il cancro nel Regno Unito. Boom anche di ricerche sui sintomi del cancro sul sito del National Health System: 2.840 le visite alla pagina secondo il daily Mirror.

L'"effetto Kate" L'esempio della principessa è destinato a "salvare vite umane": è quello che i tabloid britannici come il Mirror definiscono "l'effetto Kate". A dirlo è il professor Peter Jackson, responsabile della prevenzione oncologica di Nhs England, citato dalle testate del Paese. Secondo il Sun sarebbero infatti "centinaia di migliaia" le persone ispirate dalla toccante storia della "coraggiosa Kate" che, nel video ufficiale diffuso dai reali, ha invocato il rispetto della privacy sua e della sua famiglia, specialmente per proteggere i suoi tre figli, ma anche solidarietà e incoraggiamento verso tutte le persone colpite dal tumore. Oltre alle prenotazioni dei check up, un boom è stato registrato anche nelle ricerche sulle pagine informative del Cancer Research UK (200.000 persone solo nella giornata di venerdì 22 marzo) e del Macmillan Cancer Support (10% di visitatori in più rispetto a questo periodo dell'anno scorso).

Boom di check up Non è la prima volta che il racconto di una malattia da parte di un personaggio pubblico porta con sé un incremento nei check up da parte della popolazione. Ultimo esempio proprio Re Carlo: nelle scorse settimane, quando il sovrano d'Inghilterra aveva fatto sapere al Paese di essere a sua volta in cura per un cancro, l'Nhs aveva pure segnalato un boom di prenotazioni online di check-up oncologici. "Il coraggio di Kate" viene intanto apprezzato attraverso i media britannici anche da altre persone reduci da patologie oncologiche. Compresa Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, fratello del re, che ha espresso il suo apprezzamento in un'intervista e che, di recente, ha rivelato di aver dovuto affrontare, dopo un cancro al seno superato qualche anno fa, la diagnosi di una recidiva alle pelle.