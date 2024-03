Chen Xuyuan è stato condannato per corruzione. Un tribunale della provincia di Hubei lo ha riconosciuto colpevole di "aver accettato tangenti", ha riferito il Quotidiano del Popolo, la voce del Partito comunista cinese. Tra il 2010 e il 2023, avrebbe approfittato dei suoi incarichi presso la Federazione e altri organismi per "accettare illegalmente somme di denaro per un totale di circa 11 milioni di dollari"

Ergastolo per l'ex presidente della Federcalcio cinese, Chen Xuyuan. La condanna è stata comminata per corruzione. Un tribunale della provincia di Hubei lo ha riconosciuto infatti colpevole di "aver accettato tangenti", ha riferito il Quotidiano del Popolo, la voce del Partito comunista cinese. Tra il 2010 e il 2023, Chen ha approfittato dei suoi incarichi presso la Federazione e altri organismi per "accettare illegalmente somme di denaro da altre persone per un totale di 81,03 milioni di yuan (11 milioni di dollari)", ha riferito la testata.

La vicenda

Chen "ha causato gravi conseguenze per l'industria calcistica nazionale", ha riferito ancora il Quotidiano del Popolo. L'ex presidente della Federcalcio cinese è apparso a gennaio in un documentario trasmesso in tv come monito verso la corruzione, confessando di aver accettato soldi da coloro che volevano beneficiare di favori: "i tifosi possono accettare il fatto che la situazione del calcio cinese sia pessima, ma non possono perdonare la corruzione", ha affermato. Nelle prossime ore dovrebbero essere annunciati i verdetti su altri quattro importanti casi di corruzione, ha riferito l'agenzia statale Xinhua. E potrebbero includere quello dell'ex allenatore della nazionale Li Tie, molto vicino a Chen. Un'altra vicenda che che ha scosso il calcio cinese è stato quello del nazionale sudcoreano Son Jun-ho, arrestato dalle autorità lo scorso maggio "con l'accusa di aver accettato tangenti da parte di dipendenti non statali", in base ai media statali, senza fornire dettagli. Il ministero degli Esteri di Seul ha riferito lunedì che Son era stato rilasciato ed era tornato a casa. Il calciatore ha giocato per lo Shandong Taishan nella Super League cinese dal 2021 ed è apparso anche in tre delle quattro partite disputate dalla Corea del Sud durante la Coppa del Mondo di Qatar 2022.