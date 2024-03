Baltimora, ponte crolla in acqua dopo urto con una nave

L'incidente ha coinvolto il Francis Scott Key Bridge durante la notte locale. Non è ancora chiara la dinamica e se sia coinvolta più di una nave

Si temono morti e feriti a Baltimora, nello Stato americano del Maryland, dopo che una nave ha urtato uno dei piloni di un ponte, il Francis Scott Key Bridge, e lo ha fatto crollare. Decine di persone sono finite in acqua, riporta The New York Times. L'incidente è avvenuto durante la notte locale.