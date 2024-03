Francia, che cosa è il piano antiterrorismo Vigipirate

Il "Vigilance et Protection des Installations Contre les Risques d'Attentats Terroristes a' l'E'gard de la Nation" (Vigilanza e Protezione delle Installazioni contro i Rischi di Attacchi Terroristici nei Confronti della Nazione) è stato elevato al livello di "emergenza attentati", in seguito all'attacco a Mosca rivendicato dall'Isis

Il primo ministro francese Gabriel Attal ha annunciato ieri sera che è diventato necessario "elevare" il piano Vigipirate al livello di "emergenza attentati", in seguito all'attacco a Mosca rivendicato dall'Isis. "Di fronte alla rivendicazione dell'attacco da parte dello Stato islamico e alle minacce che gravano sul nostro Paese, abbiamo deciso di portare Vigipirate al suo livello più alto: emergenza attentati", ha precisato Attal dopo il consiglio di difesa tenutosi all'Eliseo. A gennaio il piano Vigipirate era stato declassato al livello 2 ("sicurezza rafforzata - rischio di attentato").



Che cosa è il Vigipirate



Vigipirate è il nome del piano di sicurezza nazionale francese che mira a prevenire e proteggere contro le minacce terroristiche. Il termine è un acronimo di "Vigilance et Protection des Installations Contre les Risques d'Attentats Terroristes a' l'E'gard de la Nation" (Vigilanza e Protezione delle Installazioni contro i Rischi di Attacchi Terroristici nei Confronti della Nazione) ed è stato istituito in Francia nel 1978. Ha subito varie revisioni nel corso degli anni per adeguarsi alle mutevoli minacce terroristiche e prevede una serie di misure di sicurezza a livello nazionale, regionale e locale, che possono essere implementate in risposta a situazioni di emergenza o di minaccia terroristica.