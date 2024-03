Donald Trump a processo, dal caso Stormy Daniels agli asset gonfiati

Il caso Stormy Daniels

Il processo a Donald Trump con l'accusa di aver pagato illegalmente la pornostar Stormy Daniels e l'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal perché non rivelassero, durante la sua precedente campagna elettorale, le relazioni che aveva avuto con loro comincerà il 15 aprile. Lo ha deciso il giudice di New York Juan Merchan, confermando la data già ipotizzata dopo un primo rinvio. Sarà il primo processo penale contro un ex presidente Usa. Trump dovrà affrontare l'imbarazzante vicenda durante la campagna elettorale, anche se viene ritenuta la meno rischiosa delle quattro pendenti, sia politicamente che in termini di potenziale condanna in carcere (rara per un incensurato per la falsificazione di documenti contabili). Ma nel caso fosse ritenuto colpevole e venisse eletto presidente, non potrà concedersi la grazia, trattandosi di reati statali. Idem per il processo in Georgia.