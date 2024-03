Texas, legge sull'immigrazione congelata dalla Corte d'Appello Usa

Cosa prevede la legge

La discussa legge sull'immigrazione, nota come SB4, prevede a qualsiasi agente delle forze dell’ordine del Texas di fermare e arrestare i migranti senza documenti in regola in arrivo dal Messico. I migranti possono essere accusati di un nuovo reato, introdotto proprio da questa legge, per essere entrati in modo irregolare nello stato. Le pene previste vanno dai 6 mesi ai 20 anni di carcere. La legge inoltre consente ai tribunali statali del Texas di ordinare alle persone arrestate di tornare in Messico. Chi non rispetta l’ordine emesso dal giudice rischierà fino a 20 anni di carcere.