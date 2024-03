Delta Airlines, pilota condannato negli Usa: andava al lavoro ubriaco

Il pilota 63enne Lawrence B. Russell Jr. era stato arrestato lo scorso 16 giugno dopo essere stato trovato con un livello di alcol nel sangue "non inferiore a 49 milligrammi su 100", ben al di sopra dei 20mg consentiti per i piloti

Il caso

Russell era stato arrestato lo scorso 16 giugno. Avrebbe dovuto pilotare il Boeing 767 per New York in partenza da Edimburgo. Ma al momento del controllo bagagli, furono trovate due bottiglie di Jägermeister, una delle quali era mezza piena. I successivi controlli hanno portato al suo arresto. Infatti, è stato trovato con un livello di alcol nel sangue "non inferiore a 49 milligrammi su 100", ben al di sopra dei 20mg consentiti per i piloti.