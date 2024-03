Slovacchia, attacchi di orsi: un'escursionista morta e cinque feriti

Gli episodi sono avvenuti sia nella città di Liptovsky Mikulas, nel nord del Paese, che nei monti Tatra. Una donna è morta cadendo in un dirupo per sfuggire all'animale. Nella città dichiarato lo stato d'emergenza

Una vittima e cinque feriti è il bilancio degli attacchi di alcuni orsi in Slovacchia nell'ultimo weekend. Gli episodi sono avvenuti sia nella città di Liptovsky Mikulas, nel nord del Paese, che nei monti Tatra.

Secondo i media slovacchi, un orso nelle strade di Liptovsky Mikulas (a cui si riferisce il video qui sotto) ha ferito domenica 5 persone, costringendo le autorità locali a dichiarare lo stato d'emergenza. Le persone colpite sono state 4 adulti e una bambina di 10 anni, che ha riportato graffi e morsi. Purtroppo c'è stata anche una vittima, un'escursionista trentunenne deceduta cadendo in un dirupo per sfuggire all'attacco dell'animale sul versante occidentale della valle di Demänovská, nei Bassi Tatra. Già lo scorso anno nelle stesse zone gli orsi hanno ucciso una persona e ne hanno ferite 12, alcune in modo grave.