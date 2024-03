Il pallone e i crostacei, foto simbolo impatto dell'uomo sull'ambiente

La storia

Ocean Drifter non è solo una foto. È un racconto. Il pallone ha attraversato tutto l'Oceano Atlantico. Ha percorso un lunghissimo viaggio prima di arenarsi nuovamente nel Dorset. "Sotto la linea di galleggiamento c'è una colonia di creature. I peduncolata non sono nativi del Regno Unito, ma possono arenarsi nelle nostre coste a causa di forti tempeste atlantiche" descrive Stalker. "La palla è un rifiuto e non dovrebbe trovarsi in mare, ma mi chiedo che viaggio abbia fatto. Inizialmente si è persa, ha poi trascorso del tempo ai tropici, dove i peduncolata sono originari, e forse anni in mare aperto prima di arrivare nel Dorset. Più rifiuti umani in mare potrebbero aumentare il rischio che altre creature arrivino sulle nostre coste e diventino specie invasive". Un'immagine simbolo. Che ci ricorda le conseguenze che le nostre azioni, anche le più superficiali, possono avere sull'ambiente che ci circonda.