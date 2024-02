Clima, riscaldamento globale supera la soglia di 1,5 gradi per 12 mesi

Continua a destare preoccupazione il riscaldamento globale . Dopo il caldo record del 2023, il 2024 non è iniziato sotto i migliori auspici. Mai un gennaio è stato così caldo e per la prima volta il pianeta ha superato la soglia di 1,5°C di riscaldamento in 12 mesi consecutivi rispetto all'era preindustriale. Ad annunciarlo è l'Osservatorio europeo Copernicus dopo il nuovo record di caldo di gennaio. ( CAMBIAMENTO CLIMATICO: CAUSE E CONSEGUENZE )

I dati: l'allarme

Nel periodo da febbraio 2023 a gennaio 2024, la temperatura globale dell'aria sulla superficie del pianeta del globo era di 1,52°C più alta rispetto al periodo 1850-1900. E con una temperatura media di 13,14°C, gennaio 2024 è stato il gennaio più caldo mai registrato dall'inizio delle misurazioni, secondo i dati della rete europea. "Questo è un altro promemoria dei profondi cambiamenti che abbiamo già apportato al nostro clima globale e ai quali ora dobbiamo adattarci", ha detto Richard Betts, direttore degli studi sugli impatti climatici presso l’ufficio nazionale della British Meteorology. "Questo è un forte avvertimento dell'urgenza di agire per limitare il cambiamento climatico", ha affermato Brian Hoskins, direttore del Grantham Institute on Climate Change presso l'Imperial College di Londra. Si tratta di un segnale molto importante e disastroso, un allarme "per dire all'umanità che ci stiamo avvicinando al limite di 1,5 gradi più velocemente del previsto", ha detto all'AFP Johan Rockström del Potsdam Institute for Climate Impact Research. Gennaio è l'ottavo mese consecutivo in cui viene superato il record di calore mensile, sottolinea Copernicus. Il mese è stato caratterizzato da un'ondata di caldo in Sud America, che ha hanno registrato temperature record e incendi devastanti in Colombia e Cile, con decine di morti nella regione di Valparaiso. Nonostante alcuni episodi di freddo e precipitazioni talvolta abbondanti in alcune parti del globo, una crescita mite ed eccezionale è stata osservata anche in Spagna e nel sud della Francia. come parti degli Stati Uniti, Canada, Africa, Medio Oriente e Asia centrale.