New Orleans, ratti infestano sede di polizia e divorano la marijuana

L'episodio descrive le gravi condizioni in cui si trova il quartier generale e evidenzia un problema che va avanti da anni. "Quando diciamo che diamo valore ai nostri dipendenti, non si può dire lo stesso delle condizioni in cui li facciamo lavorare" ha detto la sovrintendente della polizia municipale Anne Kirkpatrick

"I ratti stanno divorando la nostra marijuana, sono tutti strafatti". Commenta così la sovrintendente di polizia Anne Kirkpatrick ai membri del consiglio comunale di New Orleans, in Lousiana. I roditori infatti sono entrati nella stanza delle prove del quartier generale di polizia e hanno iniziato a fare incetta della marijuana confiscata. Il dipartimento di polizia non ha subito risposto a una richiesta di ulteriori informazioni su come sia stato scoperto che la marijuana veniva mangiata dai ratti e se il danno abbia poi avuto conseguenze.