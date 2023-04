New York contro i topi, il sindaco Adams nomina una «zarina dei ratti"

“Kathleen Corradi è la nostra Zar dei topi e odia i topi quanto me”. Presenta così su twitter il sindaco di New York, Eric Adams, la donna che avrà il compito di sterminare i milioni di roditori che infestano la metropoli americana. “Ho una lunga esperienza con i ratti” afferma la donna in conferenza stampa.

La zarina dei topi

35 anni, ex insegnante, Kathleen Corradi è stata messa a capo di una task force specializzata nella caccia e uccisione dei topi a New York. Nel 2022, secondo la Nbc di New York, ci sono stati circa 60 mila avvistamenti in giro per la grande mela. “I ratti sono il sintomo problematico che includono lo smaltimento dei rifiuti, la salute, la casa e l’economia” dichiara la donna. Corradi dovrà coordinare gli sforzi dei vari assessorati convolti nella presenza dei roditori . Per il suo nuovo incarico riceverà uno stipendio annuo di 155 mila dollari. Nell’inserzione messa dal municipio 4 mesi fa, si cercava chiaramente una persona con “istinti omicidi” nei confronti dei roditori.