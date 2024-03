Uk, la Regina Camilla riceve una Barbie ispirata a lei

"Splendido, mi avete tolto circa cinquant'anni", ha commentato la consorte di re Carlo III. All'evento in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna ha partecipato anche Krista Berger, responsabile globale di Barbie

Non trattiene il sorriso la regina Camilla. Durante l'evento a Buckingham Palace in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna, ha ricevuto in dono una Barbie ispirata a lei. "Splendido, mi avete tolto circa cinquant'anni", ha commentato.

L'evento

All'evento ha preso parte anche Krista Berger, responsabile globale per le celebri bambole prodotte dall'americana Mattel, giunta a Londra da Los Angeles per la consegna del regalo a Camilla. Hanno partecipato anche la regina Mathilde del Belgio ed Helen Mirren, vincitrice del premio Oscar come migliore attrice nel 2007 per la sua interpretazione di Elisabetta II nel film "The Queen".