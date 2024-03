Nick Sheridan, il presentatore della Bbc è morto all'età di 32 anni

Originario di Wexford in Irlanda, ha lavorato nel settore radiotelevisivo per più di un decennio. Ha trascorso due anni presso RTE News2day, il programma di notizie dedicato ai più giovani dell'emittente nazionale irlandese, prima di occuparsi di affari esteri. Era entrato a BBC Scotland nel 2018 come ricercatore, prima di diventare a sua volta giornalista, corrispondente e presentatore

Il presentatore di BBC Scotland, Nick Sheridan, è morto dopo una breve malattia all’età di 32 anni. È successo giovedì 7 marzo. Da quando era entrato a far parte dell’azienda, nel 2018, aveva presentato programmi tra cui Reporting Scotland, Drivetime, Nine e Seven Days.

Il ricordo

Il capo redattore di BBC Scotland, Gary Smith, ha raccontato che Nick è stato un "collega meraviglioso per quelli di noi che hanno lavorato con lui". Spiegando ancora: "Era un giornalista, presentatore e autore di enorme talento, una di quelle rare persone che illuminano la vita di tutti coloro che lo circondano. Divertente, intelligente, gentile. Era un uomo adorabile. I nostri pensieri vanno ai suoi genitori, che sono stati con lui negli ultimi dieci giorni, al suo compagno, Lewis, e a tutto il resto della sua famiglia e dei suoi amici”, ha detto ancora Smith. Il primo ministro Humza Yousaf, si legge in un articolo pubblicato dalla stessa BBC, ha reso omaggio a Sheridan prima di una sessione di interrogazioni presso la camera del parlamento scozzese, descrivendolo come un "giornalista e autore di grande talento". Yousaf ha aggiunto: "Ci mancherà moltissimo. Molti di noi in quest'aula saranno stati intervistati da Nick. I miei pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi tanti amici e ai suoi colleghi. Sarà senza dubbio un momento molto triste per loro".

La carriera

Originario di Wexford in Irlanda, Sheridan ha lavorato nel settore radiotelevisivo per più di un decennio. In precedenza, aveva trascorso due anni presso RTE News2day, il programma di notizie dedicato ai più giovani dell'emittente nazionale irlandese, prima di occuparsi di affari esteri. È entrato a BBC Scotland come ricercatore, prima di diventare a sua volta giornalista, corrispondente e presentatore. Aveva lasciato il suo incarico nello staff per concentrarsi sulla scrittura di libri per bambini, ma ha continuato come presentatore freelance nei programmi di notizie radiofoniche e televisive dell’emittente.