Pedofilia, Papa rimuove vescovo accusato di insabbiamento abusi

Papa Francesco ha accettato oggi la rinuncia di monsignor Andrzej Dziuba all’ufficio di Vescovo di Łowicz, in Polonia. Si tratta di una “rimozione” per copertura di abusi sessuali, come spiega la nunziatura di Varsavia. “Infatti, - spiega in merito una nota - sono state riscontrate difficoltà nel governo pastorale di mons. Andrzej Dziuba e in particolare sue omissioni nel trattare casi di abusi sessuali su minori commessi da alcuni sacerdoti, come è emerso da un’indagine condotta dalla Santa Sede, a norma del Motu Proprio ‘Vos estis lux Mundi’”. La nunziatura di Varsavia ha reso nota la decisione del Pontefice sottolineando che la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Lowicz presentata da monsignor Dziuba era stata richiesta dalla Santa Sede.