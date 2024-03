Irlanda, bocciato referendum su famiglia e donne in Costituzione

Il duplice referendum svoltosi in Irlanda sulla ridefinizione di famiglia e il ruolo delle donne nella Costituzione non è passato. Lo ha annunciato il primo ministro Leo Varadkar. "Penso che sia chiaro in questa fase che i referendum sull'emendamento sulla famiglia e quello sull'assistenza sono stati sconfitti", ha detto Varadkar in una conferenza stampa a Dublino.