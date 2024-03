8 marzo, in Irlanda si vota al referendum contro "la donna in casa"

Le cittadine e i cittadini irlandesi sono chiamati alle urne per stabilire se cambiare l'articolo della Costituzione 41.2, obsoleto e di stampo patriarcale, datato 1937, che relega la donna al ruolo domestico (definita la clausola "women in the home"). Per il governo un voto che rappresenta un’opportunità per favorire l’uguaglianza di genere: "Il posto di una donna è ovunque lei voglia che sia"

"Lascia il sessismo fuori dalla Costituzione". L’8 marzo, proprio in occasione della Giornata Internazionale della donna, le cittadine e i cittadini irlandesi sono chiamati alle urne per stabilire se cambiare un articolo della Costituzione obsoleto e di stampo patriarcale, datato 1937, chiamato anche women in the home.

Per il governo e le associazioni femministe un voto che rappresenta un’opportunità per favorire l’uguaglianza di genere. Agli elettori e alle elettrici verrà infatti chiesto di recitare l’articolo il 41.2, che recita: “Lo Stato riconosce che, con la sua vita domestica, la donna fornisce allo Stato un sostegno senza il quale il bene comune non può essere realizzato. Lo Stato dovrà, pertanto, sforzarsi di garantire che le madri non siano costrette, per necessità economica, a impegnarsi nel lavoro trascurando i loro doveri domestici”.

Un articolo "per mettere le donne al loro posto"



A proporre l'articolo 41.2, già discusso all'epoca, fu il politico e patriota irlandese Éamon de Valera - poi primo ministro e presidente della Repubblica d'Irlanda dal 1959 al 1973) - sostenendo "che avrebbe dato alle donne una posizione privilegiata nella società irlandese". La formulazone, per quanto ambigua, nacque infatti con l'obiettivo di riconoscere l'importanza del lavoro in casa che, allora era svolto quasi esclusivamente dalle madri, e assicurare che non fossero costrette a lavorare fuori casa per ragioni economiche. Quella che sembrava una "tutela", è diventata però un'arma a doppio taglio per le donne irlandesi: l'articolo 41.2 è stato infatti spesso utilizzato per sostenere la tesi secondo cui il posto della donna fosse appunto la casa, dipingendola come un angelo del focolare e chiudendo quindi le porte, anche se teoriche, all'emancipazione. Per l'attivista femminista Ailbhe Smyth l'articolo 41.2 non è mai stato inteso da de Valera come qualcosa di diverso da una clausola per "mettere le donne al loro posto e mantenerle lì".