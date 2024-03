Canada, strage in una casa di Ottawa: uccisi 2 adulti e 4 bimbi

Due adulti e quattro bambini sono stati trovati morti in una casa alla periferia di Ottawa mentre una settima persona è in ospedale con ferite gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia ha annunciato di aver arrestato un sospetto a una quindicina di chilometri dal luogo dei delitti. Si tratta di una "indagine complessa e tragica", si legge in un comunicato delle forze dell'ordine che non fornisce ulteriori dettagli.