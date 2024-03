Crisi monetaria in Egitto, aumento dei tassi di interesse al 27,25%

Subito dopo l'annuncio, il mercato ha decretato la svalutazione della sterlina egiziana. Il prezzo del dollaro nelle negoziazioni di oggi presso i principali istituti bancari del Paese delle piramidi è salito a 46-47 sterline, in aumento del 55 per cento circa

La Banca centrale egiziana ha aumentato i tassi di interesse, in una una riunione non programmata e ha dichiarato che lascerà che sia il mercato a determinare il tasso di cambio, nell'intento di alleviare la grave carenza di valuta forte e di ottenere un nuovo prestito multimiliardario dal Fondo Monetario Internazionale. L'aumento del tasso di riferimento è pari a 600 punti base e lo ha portato al 27,25%, scrive Bloomberg citando un comunicato in cui la Banca centrale spiega che l'unificazione dei tassi di cambio del paese è "cruciale". Il Fondo Monetario Internazionale ha incoraggiato l'Egitto a inasprire la politica monetaria per contrastare un'inflazione di quasi il 30% e ad adottare un tasso di cambio ufficiale più flessibile.

Le conseguenze sul mercato

Subito dopo l'annuncio, il mercato ha decretato la svalutazione della sterlina egiziana. Il prezzo del dollaro nelle negoziazioni di oggi presso i principali istituti bancari del Paese delle piramidi è salito a 46-47 sterline, in aumento del 55 per cento circa, mentre l’euro è scambiato a 49 sterline. Ultimamente l’economia egiziana ha subito una forte carenza di valuta estera, che haportato a sua volta a una forte crescita del mercato parallelo dei tassi di cambio, circostanza che secondo l’istituto emittente egiziano limita la crescita economica. L'obiettivo dichiarato della Banca centrale è quello ridurre lo spread tra il tasso di cambio sul mercato ufficiale e quello parallelo.