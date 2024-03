Roma, arrestato ed estradato il narcos latitante Santos Medina Familia

Cronaca

Ex terroristi rossi e neri, da Casimirri a Zorzi: almeno 17 latitanti

La Francia ha negato l’estradizione di 10 ex terroristi rossi italiani che da decenni vivono nel Paese d’Oltralpe. Ma ce ne sono circa altri 20, tra cui anche esponenti dell'eversione nera, che vivono in tutto il mondo e hanno a carico sentenze passate in giudicato per reati compiuti durante gli anni di piombo. Molti vivono in Sudamerica, ma anche in Svizzera, Francia e Giappone

Sono circa una ventina i latitanti, protagonisti degli anni di piombo in Italia, che vivono in giro per il mondo ma da anni hanno a carico sentenze passate in giudicato in Italia. Ieri i magistrati francesi hanno respinto la richiesta di estradizione per 10 ex terroristi rossi che vivono da anni a Parigi (nella foto), ma ce ne sono almeno altri 17, tra cui anche esponenti dell'eversione nera, che da tempo si sono dati alla latitanza

I più famosi sono Alessio Casimirri (nella foto) e Alvaro Lojacono, entrambi ex Br, entrambi in via Fani il 16 marzo 1978 quando fu sequestrato Aldo Moro, entrambi condannati all'ergastolo. Casimirri, nome di battaglia “Camillo”, è l'unico brigatista del commando mai arrestato. Nel 1983 riuscì a raggiungere il Nicaragua dove è rimasto a vivere ottenendo la cittadinanza. Si è sposato, ha due figli e da anni gestisce un ristorante vicino a Managua, sulla costa del Pacifico