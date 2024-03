Un aereo è precipitato vicino ad un'autostrada a Nashville: 5 morti

Come riferisce la Cnn , il portavoce del Dipartimento di polizia di Nashville, Don Aaron, ha fatto sapere che l'operazione era stata comunicata al personale dell'aeroporto John C. Tune di Nashville e autorizzata, ma il pilota del piccolo mezzo ha fatto sapere subito dopo che non sarebbe riuscito a raggiungere la pista. "Siamo fortunati che l'aereo non abbia colpito alcun edificio mentre precipitava", ha detto ancora Aaron.

Il momento dell'impatto a terra

L'aereo ha preso fuoco al momento dell'impatto, ha detto il portavoce dei vigili del fuoco di Nashville, Kendra Loney sempre intervistata da Cnn. "L'impatto è stato catastrofico e non ha lasciato alcun sopravvissuto", ha detto Loney. La polizia deve ancora identificare pubblicamente le vittime e sta ancora lavorando per determinare da dove provenisse l'aereo. Testimoni hanno riferito che l'aereo sembrava essere "evidentemente in pericolo mentre stava attraversando l'autostrada" e prima di schiantarsi in un'area erbosa lungo la I-40 East, ha detto Aaron. I video mostrano l'aereo avvolto dalle fiamme e dal fumo, e le immagini condivise dalla polizia catturano il telaio devastato circondato dai primi soccorritori su una strada erbosa, mentre le telecamere del traffico in tempo reale mostrano il momento dello schianto.