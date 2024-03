New York, risarcimento di 72,5 mln ad una donna investita da un bus

Era il 6 marzo 2017 quando Aurora Beauchamp, questo il nome della donna , stava attraversando una strada nel Lower East Side per andare a trovare la madre. Poi un bus l'ha travolta e da allora ha riportato seri danni a livello fisico. La Metropolitan Transportation Authority (Mta), società responsabile del trasporto pubblico nello stato di New York, ha già dichiarato che ricorrerà in appello

La Metropolitan Transportation Authority (Mta), società che gestisce il trasporto pubblico nello stato di New York , dovrà pagare un risarcimento record pari a 72,5 milioni di dollari ad una donna che nel 2017 è stata investita da un autobus ed è rimasta parzialmente paralizzata. Lo conferma il New York Post .

La vicenda

Era il 6 marzo 2017 quando Aurora Beauchamp, questo il nome della donna che oggi ha 68 anni, stava attraversando una strada nel Lower East Side per andare a trovare la madre. Le stava per raccontare che le era stato diagnosticato un cancro all'utero, quando è stata travolta da un autobus che l'ha trascinata per diversi metri, lasciandola bloccata sotto le ruote del veicolo stesso per circa 20 minuti. A causa dei traumi dell'incidente la donna ha avuto lo schiacciamento del bacino, danni importanti ai nervi della gamba sinistra e lesioni alla gamba destra. Gli avvocati della 68enne hanno spiegato che il verdetto contro la Mta rappresenta una decisione record per una persona vittima di un incidente d'autobus. Intanto, però, un portavoce della società di trasporti ha già annunciato che ricorrerà in appello contro la sentenza.