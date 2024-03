Blitz antiterrorismo in Belgio, arrestati tre minorenni

Blitz antiterrorismo della polizia belga questa mattina tra le città di Bruxelles, Ninove, Charleroi e Liegi. Tre minorenni e un adulto sospettati di essere legati all'estremismo islamico sono stati arrestati dalle forze dell'ordine con l'accusa di aver elaborato piani per compiere un attentato. Lo riferisce la procura federale. I sospettati erano in contatto tra loro tramite messaggistica. Le autorità, secondo quanto riferito dai media locali, hanno deciso di intervenire in via precauzionale con il supporto di unità speciali della polizia federale. Nel corso delle perquisizioni gli investigatori non hanno comunque rinvenuto armi né esplosivi. I tre minorenni saranno ora messi a disposizione della procura giovanile del loro luogo di residenza, mentre l'adulto, fermato a Liegi, sarà sentito dal giudice istruttore di Bruxelles.