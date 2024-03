Elezioni Usa, Trump vince caucus in Missouri e convention in Michigan

Mondo

Usa Weekly News, Trump vince primarie South Carolina, Haley non lascia

Trump vince ancora: alle primarie in South Carolina batte la rivale Nikki Haley e ottiene 44 delegati dei 50 a disposizione. Una vittoria che si aggiunge a quelle in New Hampshire, Iowa e Nevada che avvicinano sempre più il tycoon alla nomination repubblicana. Biden, che negli scorsi giorni ha incontrato la vedova e la figlia di Alexei Navalny, alla domanda su chi preferisce avere come sfidante il 5 novembre ha risposto con un laconico “Non mi interessa” A cura di Valentina Clemente

Primarie GoP - Donald Trump conquista il 60,1% delle preferenze e vince le primarie in South Carolina. L'ex governatrice dello Stato Nikky Haley si ferma al 39,2%. "I risultati sono ancora migliori di quelli che avevamo dato in anticipo. Non c’è mai stato uno spirito come questo" esulta Trump commentando le proiezioni nella sede del comitato elettorale a Columbia. “Non ho mai visto il partito repubblicano così unito come ora” dice ringraziando il suo staff e i suoi supporter. Poi l’affondo a Biden: "Saremo qui il 5 novembre e diremo a Joe Biden "Sei licenziato!"

19 marzo - Donald Trump si assicurerà la nomination entro il 19 marzo: lo prevede la sua campagna. Questo significa che il tycoon non sarà in grado di raggiungere il quorum di delegati dopo il Super Tuesday del 5 marzo ma dovrà attendere la tornata con Arizona, Florida, Illinois, Kansas e Ohio