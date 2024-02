Usa, Monica Lewinsky volto di brand abbigliamento per donne al voto

La moda a servizio del senso civico: Monica Lewinsky è il volto della nuova campagna del popolare marchio di abbigliamento e accessori "Reformation" e della sua nuova collezione 'You've got the Power', che include giacche e capi da ufficio con l'obiettivo di ispirare le donne statunitensi all'azione civica, ovvero ad andare a votare. "Dare priorità alle persone e al pianeta è sempre stato una grande parte di quello che facciamo. Votare è un modo importante per farlo", afferma Reformation, brand di Los Angeles nato come vintage store e diventato tra i più famosi della sua generazione, che oggi si rivolge a donne indipendenti ed emancipate.