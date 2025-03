Marco Rubio va in tv con croce in fronte per il Mercoledì delle Ceneri

Una croce disegnata sulla fronte, simbolo della celebrazione cristiana del Mercoledì delle ceneri. È apparso in televisione così Marco Rubio, il segretario di Stato americano che, in onda sull'emittente americana Fox News, ha deciso di ricordare la tradizione religiosa secondo la quale, il mercoledì precedente alla prima domenica di quaresima, ai fedeli viene fatto il segno di una croce in fronte con la cenere come simbolo di pentimento dai propri peccati. Il gesto non è passato inosservato, tant’è che anche lo stesso Elon Musk ha condiviso un video che ritrae Rubio, ma né il segretario di Stato né il giornalista di Fox News hanno toccato l’argomento.

L’intervista

Al centro dell’intervista la questione della guerra in Ucraina. L’anchor e il suo ospite sono tornati a parlare dell’episodio avvenuto alla Casa Bianca che vede protagonisti il presidente Usa Trump e il suo omologo Zelensky, quando tra i due è scattato un acceso scontro culminato con l’abbandono del palazzo da parte dell’ucraino. Per Marco Rubio, quella in Ucraina è "una guerra per procura tra potenze nucleari, gli Stati Uniti, che aiutano l'Ucraina, e la Russia, e deve finire". Il segretario di Stato ha anche attaccato l’Europa che fino ad ora non ha messo in atto nessun piano per porre fine al conflitto. E ha aggiunto: "È stato ben chiaro sin dall'inizio che il presidente Trump considera questa guerra come un conflitto prolungato e in stallo. Tutto quello che il presidente sta cercando di fare è capire se esiste un percorso verso la pace".