Padre Ilaria Salis: mia figlia è una martire. Tajani: rispetto diritti

"Dobbiamo chiedere al ministro ungherese cosa intende per martire, se intende una persona torturata per 35 giorni certo Ilaria è una martire". Roberto Salis, il padre di Ilaria Salis, risponde così al ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjartó, che oggi a Roma ha incontrato il suo collega Antonio Tajani. "È sorprendente che l'Italia cerchi di interferire in un caso giudiziario ungherese", aveva detto Szijjártó riferendosi al caso Salis. "Questa signora, presentata come una martire in Italia, è venuta in Ungheria con un piano chiaro per attaccare persone innocenti per le strade come parte di un'organizzazione di sinistra radicale. Spero sinceramente che questa signora riceva la meritata punizione in Ungheria", ha aggiunto.

Roberto Salis stasera a Milano partecipa alla fiaccolata per la figlia, detenuta in Ungheria da oltre un anno con l'accusa di aggressione a due estremisti di destra. "L'ambasciatore mi aveva assicurato che l'incontro era stato positivo - ha aggiunto Salis - pensa se mi avesse detto che era andato male...". "Sembra quasi che manifestare solidarietà a un'antifascista sia considerato in alcuni Paesi un'interferenza. Ce li siamo presi noi in Europa, ce li abbiamo e dobbiamo conviverci", ha aggiunto Salis. "Sono molto perplesso dall'esito dell'incontro tra i due ministri degli Esteri di oggi. Il ministro Tajani ha i miei riferimenti se mi vuole comunicare qualcosa", ha detto.