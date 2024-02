Ungheria, Salis ritratta impiccata. Il padre: "Confermati timori"

I disegni sono apparsi sui muri di Budapest, vicino al parco che circonda lo zoo. Sarebbero una risposta al murales comparso a Roma, che raffigura Salis libera dalle catene. Oggi intanto si tiene la stessa manifestazione nel corso della quale la donna fu arrestata l'anno scorso ascolta articolo

"Le immagini di Budapest si commentano da sole e confermano i timori della famiglia a seguire i consigli che ci pervengono dalle autorità italiane". Così Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, a proposito delle immagini che ritraggono la donna impiccata, apparse a Budapest in concomitanza con le celebrazioni neofasciste del Giorno dell'Onore (pur non autorizzate dalla polizia). Salis si riferisce ai timori per la sicurezza in caso di arresti domiciliari in Ungheria per la 39enne da un anno in carcere con l'accusa di avere aggredito due estremisti di destra.

I disegni Sui muri della capitale ungherese sono infatti apparsi disegni che mostrano la donna impiccata: i poster sono stati appesi vicino al parco che circonda lo zoo. Sulla sua veste, spiega l’inviato de Il Corriere della Sera, il suo nome è stato abbreviato per fare spazio alla scritta “Antifa”, cioè antifascista. I poster sarebbero una risposta al disegno in cui Salis è raffigurata mentre spezza le proprie catene, comparso davanti all’ambasciata ungherese a Roma. È stato affisso il 30 gennaio, di notte. leggi anche Ilaria Salis, attivisti occupano il consolato ungherese di Venezia

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

La Giornata dell’onore Proprio oggi in Ungheria si tiene la Giornata dell’onore, che chiama a raccolta i neonazisti europei per rievocare la resistenza delle truppe di Hitler contro l’avanzata dell’Armata Rossa: a questa parata – che si aggiunge alle celebrazioni ufficiali – partecipò proprio Ilaria Salis, che poi fu arrestata. Le autorità ungheresi hanno proibito il corteo, ma gli organizzatori vogliono tenere comunque la manifestazione in boschi circostanti. "Non molliamo, questa città è nostra", ha detto al sito Kuruc.info il leader della formazione di estrema destra "Legio Hungaria" che organizza la celebrazione, Bela Incze, prospettando il percorso alternativo scelto per evitare uno scontro con la polizia, presente con ingenti forze nel centro della capitale ungherese. Nello specifico, il Giorno dell'onore celebra il tentativo di sortita dal Castello di Buda nel 1945 di truppe naziste e fascisti ungheresi in cui morirono circa 20mila combattenti. Un'altra organizzazione neonazista, "Blood and Honour Hungaria", ha organizzato un concerto in un terreno privato, anche questo vietato dalla polizia. leggi anche Salis, Nordio: "Governo farà possibile ma giudici ungheresi sovrani"

Gli attacchi della stampa ungherese Salis ha ricevuto attacchi anche da parte della stampa ungherese, a cominciare dal quotidiano Magyar Nemzet, il più venduto del Paese ormai del tutto sottomesso a Viktor Orban: “Fino a cento anni fa, una persona come lei sarebbe stata lapidata nei quattro quinti del mondo. Noi invece le faremo un regolare processo. Qui, qualsiasi spazzatura ha diritto a difendere se stessa davanti alla legge”, scrive la testata. E ancora: “Da qualche parte, in una bettola italiana, si è riunita con altre persone come lei piene di odio, malate, dalla vita personale miserabile e degradata per recarsi in Ungheria dove ha picchiato alcune persone fino quasi ad ammazzarle”. Il titolo dell’articolo, specifica sempre Il Corriere, è “Fiera antifascista”, ed è firmato dall’ex direttore Laszlo Szentesi. Intanto il partito di estrema destra Mi Hazank (Patria nostra), terzo maggiore partito ungherese per consensi stando ai sondaggi, ha presentato una mozione in Parlamento per qualificare come "organizzazione terroristica" tutte le formazioni antifasciste in Ungheria. Lo scopo è quello di "impedire loro, e ai compagni stranieri che vengono qui di tanto in tanto, di perpetrare di nuovo atti terroristici come avvenne l'anno scorso", si legge nel loro comunicato pubblicato di recente con implicito ma chiaro riferimento al caso di Ilaria Salis. leggi anche Salis, Tajani: non facciamone un caso politico, rispettiamo le regole

Presidio a Roma Intanto, a Roma, un centinaio di persone ha partecipato al presidio 'Senza catene' dedicato all’antifascista e convocato in piazza dei Mercanti a Milano dai Sentinelli. All'iniziativa hanno aderito diverse associazioni, da Amnesty International all'Anpi, da Agedo fino al gruppo 'Mai più lager - No ai Cpr', all'associazione Antigone e all'associazione Enzo Tortora. Tra i partecipanti qualche bandiera di Sinistra Italiana e dei Verdi (presente il consigliere comunale Carlo Monguzzi). Al presidio hanno aderito anche Volt, il gruppo Patto Civico della Regione Lombardia (rappresentato dai consiglieri regionali Luca Paladini, fondatore dei Sentinelli, e Michela Palestra), Rifondazione Comunista e il Pd. Per i dem in piazza Mercanti era presente il capogruppo in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino e i consiglieri comunali milanesi Filippo Barberis, Alessandro Giungi e Simonetta d'Amico. "Siamo di fronte a una stortura del diritto, con scene raccapriccianti. E non possiamo tollerare che sia l'Europa il luogo dove succedono cose di questo tipo" ha commentato Majorino, sottolineando che "su questo credo che dobbiamo essere tutti mobilitati. Le idee della Salis non sono l'oggetto di iniziative come questa. L'oggetto è che non possiamo tollerare le catene". Secondo Majorino "il problema qua non è essere di destra o di sinistra - ha aggiunto -. Non si capisce perché il governo sia così titubante". vedi anche Ilaria Salis, il padre: "Dal governo solo no, resterà in cella"