Regno Unito, contadino trasforma un trattore in casa per le vacanze

Il 46enne Will Roughton ha impiegato quattro mesi per trasformare il trattore in una casa vacanze per quattro persone. Tra gli altri alloggi inusuali presenti nel campeggio che gestisce a Skegness, nel Linconshire, anche un'ambulanza, un carro armato risalente alla Seconda Guerra Mondiale e una vecchia torre di controllo della Raf