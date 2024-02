Svezia nella Nato, oggi voto sull'adesione del Parlamento ungherese

L'Ungheria, ultimo paese a opporsi alla domanda della Svezia di aderire alla Nato, voterà oggi sulla questione. Il voto dovrebbe segnare un passo che è diventato un’esigenza per Stoccolma dall’invasione russa dell’Ucraina, che ha sconvolto gli equilibri europei. L’ultimo tentativo di voto ungherese, il 5 febbraio in seduta straordinaria, voluto dall’opposizione di Budapest, si era trasformato in un nulla di fatto, compiuto alla presenza di numerosi osservatori internazionali, compreso l’ambasciatore americano nel Paese. Ci è voluto del tempo, ma questo pomeriggio l’emiciclo ungherese torna ad esprimersi sulla candidatura svedese alla Nato. L’opposizione alla Svezia è stata forte, ma ora ci si aspetta un sì chiaro. Soprattutto dopo che in una conferenza stampa a Budapest, il primo ministro Ulf Kristersson e il primo ministro ungherese Viktor Orbán hanno parlato di relazioni reciproche e di un accordo sulla difesa che aprirebbe la strada anche all’ingresso svedese nell’Alleanza.