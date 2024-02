Usa, morta la pornostar Kagney Linn Karter: aveva 36 anni

Mondo

Stormy Daniels, chi è la pornostar che ha fatto incriminare Trump

Dagli abusi durante l'infanzia ai riflettori mondo dopo aver rivelato di aver avuto una relazione con l'ex presidente Usa, che ora rischia l'arresto perché accusato di averla pagata per tacere sulla loro storia

Stephanie Clifford, meglio conosciuta con il nome d'arte di Stormy Daniels, non ha probabilmente mai immaginato neanche da lontano che un giorno sarebbe divenuta un volto noto per milioni di persone e la donna in grado di far cadere Donald Trump, rendendolo il primo presidente incriminato della storia americana

Nata a Baton Rouge, in Louisiana, Clifford è cresciuta in una diroccata casa di campagna. La sua - come ha raccontato nel libro autobiografico 'Full Disclosure' - è stata un'infanzia di povertà e abusi fin da quando aveva solo nove anni