È apparso sereno il principe William durante i Bafta, una delle prime uscite ufficiali senza Kate Middleton, al momento in convalescenza nell'Adelaide Cottage a Windsor dopo l’intervento all’addome effettuato il 16 gennaio scorso presso la London Clinic. Eppure, si è commosso parlando della moglie con Elaine Bedell, CEO del Southbank Centre di Londra, come riportato da alcuni media italiani ed esteri: “Tutti i film che vedo, Kate li vede insieme a me. Quest'anno ne ho guardati meno, ho altre cose per la testa”. È stato un periodo duro per i reali d’Inghilterra, tra la diagnosi di tumore al re Carlo e l’operazione della principessa. Gli Oscar inglesi hanno rappresentato, forse, un primo momento di tranquillità, nonostante l’assenza di Kate.