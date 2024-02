Re Carlo malato, William riprende gli impegni. Harry rientrato in Usa

Il sovrano sta reagendo "con coraggio" alla diagnosi, stando a fonti a lui vicine, e non si sottrae alle prerogative costituzionali di re e capo dello Stato: proseguono infatti le udienze settimanali del mercoledì con il primo ministro (come confermato dallo staff dell'inquilino in carica di Downing Street, Rishi Sunak), anche se si terranno per telefono. Il sovrano si è ritirato nella residenza di campagna di Sandringham per affrontare gli effetti del ciclo di terapie oncologiche prescritte dai medici. Per quanto riguarda gli impegni esterni, è subentrata l'inseparabile regina Camilla, con l'aiuto dei due fratelli del monarca rimasti "attivi" nella rappresentanza della dinastia (la Firm, come viene chiamata), ovvero il 60enne principe Edoardo e la principessa Anna, 73 anni, infaticabile globe trotter del casato (e tuttora cavallerizza provetta).

William torna sulla scena

Ma gli impegni istituzionali non possono non ricadere in primis, per un fatto d'età e di rango, sul delfino 41enne. Il Principe William aveva messo in pausa gli impegni pubblici per stare accanto alla moglie Catherine, impossibilitata a condividere con lui i doveri ufficiali per la prima volta in 13 anni di matrimonio a causa di un problema di salute serio (per quanto di natura imprecisata), che dopo l'operazione all'addome il mese scorso ora l'ha costretta a un periodo di riposo stimato in mesi. Ma da ieri l'erede al trono è "tornato in servizio", presiedendo alla cerimonia d'investitura per la consegna di alcune onorificenze nel castello di Windsor e al gala annuale di raccolta fondi della London Air Ambulance, charity patrocinata direttamente dai principi di Galles.

La ripartenza di Harry

Intanto il principe Harry, precipitatosi martedì nel Regno Unito per vedere il padre dopo l'annuncio lunedì della diagnosi di tumore, è rapidamente ripartito verso gli Stati Uniti dopo un faccia a faccia durato solo 45 o 30 minuti, a seconda delle fonti. Il "principe ribelle" non ha incontrato il fratello maggiore dopo i conflitti seguiti al suo strappo dalla Royal Family del 2020 e al trasloco in California con Meghan Markle. Una visita letta dalla gran parte dei giornali d'opinione come un gesto di affetto, se non di definitiva ricucitura, verso Carlo.