Sparatoria a Kansas City durante parata per la vittoria del Super Bowl

Mondo

I Chiefs guidati dal quarterback Patrick Mahomes hanno superato 25 a 22 i 49ers, il team di San Francisco, difendendo così il titolo conquistato nel 2023 e aggiudicandosi il terzo trofeo negli ultimi 5 anni. Grande spettacolo all'half time con Usher che ha cantato anche in duetto con Alicia Keys. Taylor Swift ha assistito alla partita dalla tribuna vip e poi è corsa in campo per festeggiare con il fidanzato