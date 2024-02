Usa, Trump chiede a Corte Suprema di bloccare verdetto su immunità

L'ex presidente ha chiesto di sospendere la decisione della corte d'appello di negargli l'"immunità assoluta" nei processi in cui è imputato per il ruolo svolto nell'insurrezione del 2020

"Condurre un processo penale per mesi contro il presidente Trump nel pieno della stagione elettorale gli impedirà di fare campagna contro il presidente Biden", hanno scritto gli avvocati di Trump nella loro richiesta. La sentenza contro l'immunità, sostengono i legali, "rischia di andare contro il Primo Emendamento sia per Trump e che per decine di milioni di elettori americani che hanno il diritto di ascoltare il suo messaggio elettorale".

Il ruolo della Corte Suprema

Con questo ricorso del tycoon la Corte Suprema si trova nell'insolita posizione di doversi esprimere su due questioni politicamente molto rilevanti per il voto di novembre. Quattro giorni fa, infatti, il massimo tribunale americano ha ascoltato gli argomenti in favore e contro l'esclusione dell'ex presidente dal voto in Colorado per le sue azioni nell'assalto del 6 gennaio 2021.