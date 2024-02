Trump: "Paesi Nato che non investono in difesa sono delinquenti"

Mondo

Usa Weekly News, Biden vince le primarie dem in South Carolina

Joe Biden stravince le primarie dem in South Carolina, inizio ufficiale per il partito in vista delle presidenziali di novembre. Il South Carolina è il primo appuntamento nella corsa democratica perché lo scorso anno, proprio su iniziativa di Biden, il partito ha cambiato il calendario delle primarie, strappando a Iowa e New Hampshire le prime posizioni che occupavano dal 1972, e concedendo questo onore allo Stato del Sud. La reazione di Joe Biden alla vittoria: “Batterò Donald Trump” A cura di Valentina Clemente

Primarie Dem –Biden vince in South Carolina con il 96,2% dei voti: per festeggiare il risultato il presidente ha fatto subito notare che lo Stato, fondamentale per dare una svolta alla sua campagna quattro anni fa, lo ha messo nelle condizioni per riconquistare la Casa Bianca e fare dell'ex presidente Donald Trump nuovamente un “perdente”

Biden con la moglie Jill, la sua vice Kamala Harris e tutto lo staff elettorale, ha investito molto in questo stato: nell’ultimo mese, ha visitato tre chiese della comunità afroamericana e la sua campagna ha speso centinaia di migliaia di dollari in spot radiofonici e televisivi per raggiungere gli elettori